В Бурятии четырёхлетняя девочка ночью ушла из дома в лёгкой одежде и замёрзла насмерть
Четырёхлетняя девочка ушла ночью из дома в Кижингинском районе Бурятии и погибла от переохлаждения, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Всё произошло в ночь на 22 ноября, когда девочка, проживающая в небольшом селе в многодетной полной семье, никем не замеченная, вышла на улицу в демисезонной куртке, платье и сапожках и провела там несколько часов. Пропажу заметила мать, которая проснулась убедиться, что с малышами всё в порядке. Она разбудила старших детей и кинулась на поиски, позднее к ним присоединились соседи и местные жители. Ребёнка удалось найти лишь с рассветом — она лежала возле забора одного из дворов с признаками переохлаждения.
Полицейские на своём автомобиле повезли девочку навстречу машине скорой помощи, однако по пути она скончалась. Всего в семье пять несовершеннолетних детей, их отец работает вахтовым методом и в момент трагедии отсутствовал дома.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены соответствующие судебные экспертизы и исследования.
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