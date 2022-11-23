В Бурятии четырёхлетняя девочка ночью ушла из дома в лёгкой одежде и замёрзла насмерть

Всё произошло в ночь на 22 ноября, когда девочка, проживающая в небольшом селе в многодетной полной семье, никем не замеченная, вышла на улицу в демисезонной куртке, платье и сапожках и провела там несколько часов. Пропажу заметила мать, которая проснулась убедиться, что с малышами всё в порядке. Она разбудила старших детей и кинулась на поиски, позднее к ним присоединились соседи и местные жители. Ребёнка удалось найти лишь с рассветом — она лежала возле забора одного из дворов с признаками переохлаждения.