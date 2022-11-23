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23 ноября, 06:19

В Бурятии четырёхлетняя девочка ночью ушла из дома в лёгкой одежде и замёрзла насмерть

Четырёхлетняя девочка ушла ночью из дома в Кижингинском районе Бурятии и погибла от переохлаждения, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Всё произошло в ночь на 22 ноября, когда девочка, проживающая в небольшом селе в многодетной полной семье, никем не замеченная, вышла на улицу в демисезонной куртке, платье и сапожках и провела там несколько часов. Пропажу заметила мать, которая проснулась убедиться, что с малышами всё в порядке. Она разбудила старших детей и кинулась на поиски, позднее к ним присоединились соседи и местные жители. Ребёнка удалось найти лишь с рассветом — она лежала возле забора одного из дворов с признаками переохлаждения.

Полицейские на своём автомобиле повезли девочку навстречу машине скорой помощи, однако по пути она скончалась. Всего в семье пять несовершеннолетних детей, их отец работает вахтовым методом и в момент трагедии отсутствовал дома.

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Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены соответствующие судебные экспертизы и исследования.

Ранее Лайф писал, что на Алтае возбудили дело после гибели девочки-подростка, выпившей слабоалкогольный напиток. Подростка экстренно госпитализировали, но врачи не смогли её реанимировать.

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"МВД медиа"

Артур Лапсаков

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