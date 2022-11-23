Нидерланды раскрыли, какие данные по делу MH17 обнародуют весной
Прокуратура Нидерландов объявит новые данные расследования по делу MH17 весной 2023 года
Новые результаты расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины затронут тему личностей членов экипажа зенитного ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолёт. Их представят весной 2023 года, сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.
"Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК "Бук" и процесса принятия решения о его развёртывании", — приводит её слова РИА "Новости".
Напомним, накануне суд в Гааге вынес приговор троим фигурантам дела о крушении Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" в 2014 году. Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко приговорили к пожизненному заключению. Ещё один фигурант дела, Олег Пулатов, был оправдан. В Кремле не сочли объективным расследование дела о рейсе MH17, так как Россия не была до него допущена.