Нидерланды раскрыли, какие данные по делу MH17 обнародуют весной

Новые результаты расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины затронут тему личностей членов экипажа зенитного ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолёт. Их представят весной 2023 года, сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.