Российские разведчики следят за передвижениями ВСУ по ночам

Российские разведчики видят каждое передвижение со стороны Вооружённых сил Украины в Запорожской области по ночам. Об этом РИА "Новости" рассказал командир разведгруппы с позывным Гума.

Наблюдение идёт через прицел ночного видения за передвижениями техники, подвозом продовольствия и боезапаса, а также личного состава.

"Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага. Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления — мы это всё знаем", — сказал Гума.

Разведчик добавил, что недавно батальоны ВСУ получили подкрепление.