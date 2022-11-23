Российские разведчики следят за передвижениями ВСУ по ночам
РИА "Новости": Российские разведчики рассказали, как отслеживают позиции ВСУ по ночам
Российские разведчики видят каждое передвижение со стороны Вооружённых сил Украины в Запорожской области по ночам. Об этом РИА "Новости" рассказал командир разведгруппы с позывным Гума.
Наблюдение идёт через прицел ночного видения за передвижениями техники, подвозом продовольствия и боезапаса, а также личного состава.
"Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага. Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления — мы это всё знаем", — сказал Гума.
Разведчик добавил, что недавно батальоны ВСУ получили подкрепление.
Ранее Лайф писал, что в Запорожье заявили о готовности к наступлению украинских войск. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, моральный дух армии высок.
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