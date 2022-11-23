Боец ЧВК "Вагнер" заявил о "погодном преимуществе" над ВСУ

Боец ЧВК "Вагнер" рассказал о ещё одном преимуществе, появившемся у Российской армии в ходе специальной военной операции. Это дождливая и ветреная погода. По словам военнослужащего, она играет на руку военным РФ, а Вооружённым силам Украины (ВСУ), напротив, создаёт помехи.

"Изменение погоды нам идёт на пользу. Например, сейчас плохо работает украинская артиллерия, часто меняется погода, ветер и дождь, поэтому трудно бить из орудий точно в цель: снаряды часто попадают в грязь и не взрываются", — рассказал боец порталу Ura.ru на условиях анонимности.

Он также добавил, что в такую дождливую погоду не летают беспилотники. А боевой технике сложно перемещаться в грязи.