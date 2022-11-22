Полковник запаса назвал отличительные особенности боевых действий на Украине

Спецоперацию на Украине от ведения других боевых действий отличает использование дронов и беспилотников, уничтожение сил противника артиллерией и работа в батальонных группах. Об этом заявил полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

"Что новое появилось в ходе ведения боевых действиях на Украине: первое — это использование беспилотников и коптеров различного назначения. От разведывательных функций до ударных", — приводит его слова Ura.ru.

Второе — это то, что сейчас стороны пришли к классическому ведению боевых действий XX века: разведка, уничтожение основных сил и средств противника артиллерийскими орудиями в составе взводов, батарей, дивизионов или групп, обратил внимание Хатылев.

Однако полковник запаса заметил, что ранее на удар по позициям противника и подготовку к нему требовалось много времени, а сейчас всё происходит быстро, и военным нужно незамедлительно покинуть позиции, чтобы избежать ответного огня. Кроме того, сейчас работают батальонные группы и удары наносятся уже по заранее разведанным объектам.