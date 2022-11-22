Матроса из Евпатории осудили на год условно за призывы убивать российских военных
36-летнего матроса из Евпатории приговорили к году лишения свободы условно за призыв к убийству российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Керченском городском суде.
"Приговором суда матрос признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280 Уголовного кодекса РФ. Назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год (условно)", — отметили в инстанции.
По данным суда, матрос опубликовал в групповом чате обращение украинских солдат с требованием сдаваться и угрозами расправы в отношении ВС РФ. После этого он призвал двоих членов экипажа судна, которое было пришвартовано у причала в Керчи, уничтожать российских военных, которые задействованы в СВО.
Осуждённому также назначили испытательный срок в один год, в ходе которого он должен своим поведением доказать исправление. При этом на протяжении двух лет ему запрещено работать на госслужбе. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. На кадрах солдаты РФ выходят к противнику с поднятыми руками, затем видео прерывается звуками стрельбы. Всего речь может идти о 12–13 военнослужащих. В российском Минобороны заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент. А Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных.
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