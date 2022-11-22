Матроса из Евпатории осудили на год условно за призывы убивать российских военных

36-летнего матроса из Евпатории приговорили к году лишения свободы условно за призыв к убийству российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Керченском городском суде.

"Приговором суда матрос признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280 Уголовного кодекса РФ. Назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год (условно)", — отметили в инстанции.

По данным суда, матрос опубликовал в групповом чате обращение украинских солдат с требованием сдаваться и угрозами расправы в отношении ВС РФ. После этого он призвал двоих членов экипажа судна, которое было пришвартовано у причала в Керчи, уничтожать российских военных, которые задействованы в СВО.