Предприниматель, учредитель телеканала "Царьград" и замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев заявил, что победить в конфликте на Украине "завтра" не получится из-за силы противника России — всего блока НАТО.

Бизнесмен Малофеев заявил, что России нужна идеология победы. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Нашим противником являются Соединённые Штаты Америки, весь блок НАТО, а он большой, у него много вооружений, много сил и средств, у них разведка, у них спутники "Старлинк" развешены по всему миру. У них печатание денег ежедневное. И посмотрите, с кем мы воюем", — заявил он в студии шоу "Дайте сказать!".

При этом предприниматель считает, что Запад не вступится за Украину напрямую даже в случае применения на её территории оружия массового поражения, так как никто не хочет развязывать третью мировую войну. Поэтому Россия обязательно победит, а чтобы приблизить этот момент, по словам Малофеева, нужно перестроить страну на военные рельсы и дать народу идеологию победы. Именно её отсутствие гость назвал причиной некоторых поражений нашей страны в войнах в прошлом.

"А что такое идеология победы? Идеология победы — это именно то, что я сказал вам о войнах. Это служение, это то, когда весь народ осознаёт, что нашим долгом является победить в этой войне, не чьим-то долгом, а именно твоим", — добавил гость.