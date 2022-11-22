Бизнесмен Малофеев объяснил, почему Россия — это третий Рим, который держит мир от зла

Для каждого россиянина государство священно, потому что мы являемся носителями имперского духа. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил учредитель телеканала "Царьград", замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

Малофеев объяснил, почему Россия считается третьим Римом. Видео © LIFE

"Мы говорим о том, что русский — это тот, кто любит Россию. Это тот, кто говорит по-русски, тот, кто вырос и воспринимает русскую культуру своей. И самое главное, считает Россию своей. Что это моё государство. Это очень важно, потому что отношение к государству как к священному свойственно не всем народам мира, вовсе не всем", — сказал Малофеев.

Это тот имперский код, имперская миссия, имперский дух, который делает Россию настоящей Римской империей, третьим Римом, добавил бизнесмен, объяснив, что, пока наша страна держит мир от зла, оно не случится.

"И вот человек русский должен так себя воспринимать. Он не может относиться к государству как бельгиец, как украинец. Для нас государство священно. И именно поэтому мы носители этого имперского духа, а они носители другого духа, где корпоративная лояльность выше государственной", — добавил Малофеев.

По мнению предпринимателя, юридические лица были придуманы для получения прибыли. А в государстве люди собираются, чтобы спокойно жить в мире с границами и под охраной. Общественник обратил внимание, что на Западе огромные корпорации, такие как Google или Amazon, давно значат больше государства. И на правовом уровне могут судиться с целыми странами на равных.

"Вот до чего они дошли. Они хотят разобрать государство в пользу транснациональных корпораций. Мы им этого не позволим. Наше российское государство всегда будет выше любых корпораций", — подытожил Малофеев.

Также Малофеев рассказал, какие новые страты появятся в обновлённом монархическом обществе, о безумном экономическом успехе самодержавия и о том, вокруг чего должна строиться русская идея. Смотрите по ссылке.