Путин поделился подробностями последнего разговора с Фиделем Кастро

Президент России Владимир Путин на открытии памятника Фиделю Кастро в Москве рассказал о последнем разговоре с бывшим кубинским лидером, который состоялся в июле 2014 года. По словам главы российского государства, тогда Кастро говорил о том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, а в мире не должно быть места диктату и грабежу.

Путин рассказал о последнем разговоре с Кастро. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства. О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму", — напомнил Путин слова экс-главы Кубы.

Вместе с тем российский президент назвал Кастро легендарным человеком, а также одним из ярких и харизматичных лидеров прошлого века.