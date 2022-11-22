Путин поделился подробностями последнего разговора с Фиделем Кастро
Встреча Путина с Фиделем Кастро, 2014 год. Обложка © Кremlin.ru
Президент России Владимир Путин на открытии памятника Фиделю Кастро в Москве рассказал о последнем разговоре с бывшим кубинским лидером, который состоялся в июле 2014 года. По словам главы российского государства, тогда Кастро говорил о том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, а в мире не должно быть места диктату и грабежу.
Путин рассказал о последнем разговоре с Кастро. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства. О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму", — напомнил Путин слова экс-главы Кубы.
Вместе с тем российский президент назвал Кастро легендарным человеком, а также одним из ярких и харизматичных лидеров прошлого века.
Ранее Лайф сообщал, что Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. Бронзовый монумент установили на площади, названной в честь бывшего кубинского лидера, в районе Сокол.