Служба безопасности Украины провела обыск в Зверинецком монастыре в Киеве
Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре в Киеве. Об этом заявила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).
"Сотрудники СБУ 22 ноября пришли с обыском в Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь города Киева. Силовики не стали срывать службу, однако проверили документы у насельников и прихожан", — сказано в сообщении.
Очевидцы случившегося отметили, что у обители было выставлено три кордона оцепления, причём сотрудников сопровождали служебные собаки. Известно, что обыск прошёл в рамках работы украинских правоохранителей "по противодействию деятельности спецслужб РФ".
Ранее Лайф писал про обыски в Киево-Печерской лавре, об этом стало известно утром во вторник. В СБУ заявили, что мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений Украинской православной церкви как "ячейки русского мира" "для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.", а также для "ограждения населения от провокаций и террористических актов" и проверки лиц на территории храма относительно их причастности к противоправной деятельности. В Кремле уже заявили, что обыски в Киево-Печерской лавре — очередное звено в цепи военных действий против русского православия.
Wikipedia / Половко Сергей Николаевич