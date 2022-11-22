Служба безопасности Украины провела обыск в Зверинецком монастыре в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре в Киеве. Об этом заявила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

"Сотрудники СБУ 22 ноября пришли с обыском в Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь города Киева. Силовики не стали срывать службу, однако проверили документы у насельников и прихожан", — сказано в сообщении.