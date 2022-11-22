Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 14:14

Служба безопасности Украины провела обыск в Зверинецком монастыре в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре в Киеве. Об этом заявила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

"Сотрудники СБУ 22 ноября пришли с обыском в Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь города Киева. Силовики не стали срывать службу, однако проверили документы у насельников и прихожан", — сказано в сообщении.

Очевидцы случившегося отметили, что у обители было выставлено три кордона оцепления, причём сотрудников сопровождали служебные собаки. Известно, что обыск прошёл в рамках работы украинских правоохранителей "по противодействию деятельности спецслужб РФ".

Украинцы хором спели о "пробуждении матушки-Руси" в Киево-Печерской лавре, СБУ негодует

Украинцы хором спели о "пробуждении матушки-Руси" в Киево-Печерской лавре, СБУ негодует

Ранее Лайф писал про обыски в Киево-Печерской лавре, об этом стало известно утром во вторник. В СБУ заявили, что мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений Украинской православной церкви как "ячейки русского мира" "для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.", а также для "ограждения населения от провокаций и террористических актов" и проверки лиц на территории храма относительно их причастности к противоправной деятельности. В Кремле уже заявили, что обыски в Киево-Печерской лавре — очередное звено в цепи военных действий против русского православия.

Обложка ©

Wikipedia / Половко Сергей Николаевич

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров