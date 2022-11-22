В Кремле отреагировали на обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

В Кремле рассматривают обыски СБУ в Киево-Печерской лавре как очередное военное действие Киева против Русской православной церкви. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Украинская сторона давно воюет с <…> Русской православной церковью, и я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия", — сказал представитель Кремля.

О том, что Служба безопасности Украины пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру, стало известно утром во вторник. В самом ведомстве заявили, что мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений Украинской православной церкви как "ячейки русского мира" "для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.", а также для "ограждения населения от провокаций и террористических актов" и проверки лиц на территории храма относительно их причастности к противоправной деятельности.