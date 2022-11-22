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22 ноября, 10:37

Слепая тигрица Аврора обрела вторую жизнь в хосписе под Санкт-Петербургом

<p>Слепая тигрица Аврора. Обложка © Кадр из видео <a href="https://mir24.tv/news/16531769/novaya-zhizn-hospis-v-lenoblasti-priyutil-slepuyu-tigricu-avroru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МИР 24"</a></p>

Слепая тигрица Аврора. Обложка © Кадр из видео "МИР 24"

Слепая тигрица Аврора обрела вторую жизнь в хосписе "Дом тигра" в Ленинградской области, ветеринары которого спасли её. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".

Бывший хозяин не хотел отдавать даже больную тигрицу, которую он выкупил в контактном зоопарке и держал в доме как игрушку. Однако в одну из ночей всё же привёз к воротам хосписа ослепшую и воющую от боли. По словам учредителя заведения Дмитрия Кима, Аврору нужно было срочно оперировать, ведь давление внутри глаза в четыре раза превышало норму.

"Она действительно мучилась. Чтобы вы понимали, ей было даже больно жевать", — сказал Ким.

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Оперировали тигрицу 12 врачей. Они удалили глаз, ведь спасти зрение оказалось невозможным. Повлияли на это плохой уход и слабая генетика. Теперь хищник находится в небольшом вольере, почти в 20 раз меньше, чем у других тигров, так как для животных с особыми потребностями пространство расширяют постепенно. Ориентируется она по звукам. В первые дни Аврора боялась других тигров и пугалась их рычания, однако теперь много играет и любит внимание.

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Артур Лапсаков

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