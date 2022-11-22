Путин на этой неделе встретится с матерями военнослужащих РФ

Российский лидер Владимир Путин на текущей неделе проведёт встречу с матерями российских военнослужащих. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, такая встреча планируется", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

При этом Песков не уточнил, какого числа президент проведёт встречу. Ранее "Ведомости", ссылаясь на источники в администрации главы российского лидера, сообщали, что мероприятие будет приурочено ко Дню матери, который отмечается в воскресенье, 27 ноября.