Путин на этой неделе встретится с матерями военнослужащих РФ
В Кремле подтвердили встречу Путина с матерями российских военнослужащих на этой неделе
Российский лидер Владимир Путин на текущей неделе проведёт встречу с матерями российских военнослужащих. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, такая встреча планируется", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
При этом Песков не уточнил, какого числа президент проведёт встречу. Ранее "Ведомости", ссылаясь на источники в администрации главы российского лидера, сообщали, что мероприятие будет приурочено ко Дню матери, который отмечается в воскресенье, 27 ноября.
Ранее Лайф писал, что Путин впервые присвоил звание "Мать-героиня", среди награждённых жена Кадырова. Звание было учреждено в августе. Его удостаиваются гражданки РФ, родившие и воспитавшие десять и более детей.