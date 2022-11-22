Осенняя линька: Трихолог дала советы, как избежать выпадения волос

В холодное время года увеличивается риск выпадения волос, что вызвано перепадом температур. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-трихолог столичной клиники "СМ-Косметология" Екатерина Пащенко.

По словам медика, осенний "волосопад" также связан с дефицитом эстрогена, который напрямую влияет на цикл роста и общее состояние волос. Дело в том, что выработка данного гормона активизируется летом, а вот в холодное время года, наоборот, его уровень снижается. Вместе с тем трихолог назвала авитаминоз в числе основных причин такого недуга осенью.

"Также к активному выпадению волос приводит гормон кортизол, вырабатывающийся на фоне сниженного настроения и повышенной тревожности, которые так характерны осенью. В результате воздействия этого гормона происходит спазм кровеносного русла, нарушается питание волосяного фолликула и волосы начинают выпадать", — добавила специалист.

Чтобы уменьшить риск выпадения и ломкости волос в осенний период, как указала наша собеседница, необходимо "готовить сани летом". Так, следует защищать шевелюру от прямых солнечных лучей, а также правильно и сбалансированно питаться. В частности, в тёплое время года стоит включить в рацион продукты, содержащие достаточное количество витаминов группы В, а также омегу-3. Если же "грехи лета" уже не исправить, то нужно обратиться к трихологу. Медик назначит проведение анализов и при необходимости — медикаментозное лечение. Это могут быть как активизирующие кровообращение шампуни и маски, так и мезотерапия или плазмотерапия для стимуляции волосяных луковиц. Вместе с тем Пащенко напомнила и о важности соблюдения правильного ухода за волосами.

"Не расчёсывайте мокрые волосы, не используйте часто фен, применяйте маски и кондиционеры на длину волос, не носите тугие причёски, мойте голову по мере загрязнения шампунями, подходящими вам по типу ваших волос", — резюмировала врач.