Врач посоветовал группироваться в позу "клубочка" при падении на льду

Падать при гололёде лучше всего на бок или сгруппировавшись в "клубочек", а руки должны быть в перчатках и не в карманах. Об этом рассказал врач-терапевт "Инвитро" Иван Ромасов.

"При падении существуют определённые правила, которые позволяют минимизировать ущерб. Уменьшение высоты падения — попытаться сесть на корточки. Группировка — форма "шара" или "клубочка" — выгодна согласно законам классической физики", — приводит его слова "Газета.ru".

Такой приём поможет уменьшить силу удара, ведь обычно её принимает на себя любая торчащая конечность, что увеличивает риск переломов. Также считается безопасным падение на бок при условии, что вы сгруппировались. Руки стоит держать в перчатках и не в карманах, чтобы успеть помочь смягчить падение, но вперёд их лучше не выставлять, а держать прижатыми локтями к бокам, добавил медик.

"Голову подбородком прижать к груди и втянуть в плечи, спину выпрямить, а ноги согнуть в полуприседе", — объяснил терапевт.

В условиях непогоды на улице не стоит находиться в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, обувь должна быть удобной, не стесняющей движения и не слишком свободной. А подошву лучше выбирать с выраженным рисунком протектора, или шипами, или любыми другими приспособлениями, которые увеличат силу трения и позволят преодолеть скольжение, заметил Ромасов.