Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 09:31

Число погибших в результате землетрясения в Индонезии достигло 252 человек

<p>Последствия землетрясения в Индонезии. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/XHTanhoaxa/status/1594726301327204356" target="_blank" rel="noopener noreferrer">XHTanhoaxa</a></p>

Последствия землетрясения в Индонезии. Фото © Twitter / XHTanhoaxa

Число погибших в результате жуткого землетрясения в Индонезии достигло 252 человек. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на индонезийские власти. Как отмечают СМИ, среди жертв много детей, которые в момент подземных толчков находились в школах.

По их данным, в результате стихийного бедствия 377 человек получили различные травмы. При этом ещё 31 человек числится без вести пропавшим. Возможно, они продолжают находиться под завалами зданий. В связи с произошедшей трагедией российский лидер Владимир Путин направил соболезнования индонезийскому президенту Джоко Видодо. Текст его послания опубликован на сайте Кремля.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", — говорится в сообщении.

На Камчатке произошло два землетрясения за час

На Камчатке произошло два землетрясения за час

Как уже сообщал Лайф, землетрясение магнитудой 5,1 произошло на острове Западная Ява накануне, 21 ноября. Ранее было известно о 162 жертвах стихийного бедствия, причём большинство умерших — дети.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров