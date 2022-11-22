Число погибших в результате землетрясения в Индонезии достигло 252 человек

Число погибших в результате жуткого землетрясения в Индонезии достигло 252 человек. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на индонезийские власти. Как отмечают СМИ, среди жертв много детей, которые в момент подземных толчков находились в школах.

По их данным, в результате стихийного бедствия 377 человек получили различные травмы. При этом ещё 31 человек числится без вести пропавшим. Возможно, они продолжают находиться под завалами зданий. В связи с произошедшей трагедией российский лидер Владимир Путин направил соболезнования индонезийскому президенту Джоко Видодо. Текст его послания опубликован на сайте Кремля.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", — говорится в сообщении.