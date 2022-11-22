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22 ноября, 09:33

Зарина Догузова войдёт в состав экспертного совета при Правительстве РФ

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова войдёт в состав экспертного совета при Правительстве РФ. Об этом Лайфу сообщил её представитель.

"Зарина Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития. Она войдёт в состав экспертного совета при правительстве", — уточнил наш собеседник.

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Напомним, что 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу, все функции и полномочия ведомства перешли Минэкономразвития. Догузова спустя месяц после этого поблагодарила коллег по Ростуризму за сложные и яркие 3,5 года работы, но при этом не раскрыла, где будет трудиться дальше.

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ТАСС / Эрик Романенко

Варвара Романова

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