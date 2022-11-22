Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова войдёт в состав экспертного совета при Правительстве РФ. Об этом Лайфу сообщил её представитель.

"Зарина Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития. Она войдёт в состав экспертного совета при правительстве", — уточнил наш собеседник.