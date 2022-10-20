Конфликт или оптимизация: Что означает упразднение Ростуризма Почему федеральное агентство закрыли, что станет с долгами и контрактами ведомства и какую причину называют эксперты. 20 октября, 13:19 Дмитрий Чернышенко и Зарина Догузова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, который возглавляла Зарина Догузова. Функции ведомства переходят к Минэкономразвития. Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди причин называют усиливающуюся оптимизацию федеральных ведомств на период проведения СВО и конфликт между экс-главой Ростуризма и двумя вице-премьерами Правительства России.

Стоит заметить, что формулировка, которая использована для реформирования ведомства, практически ничем не отличается от предыдущей, согласно которой два года назад его выводили из профильного министерства: "Упразднение Ростуризма повысит эффективность реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Почему ведомство решили вернуть министерству

Эксперты напоминают, что роспуск ведомства Зарины Догузовой состоялся через месяц после дискуссии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко на совете по нацпроектам. В сентябре на президиуме Госсовета, который проводил Владимир Путин, прозвучало предложение дать Ростуризму функции министерства. Его поддержала глава федерального агентства, а Дмитрий Чернышенко выступил против, пояснив, что в туротрасль вовлечено более 50 смежных отраслей экономики, поэтому сложно сосредоточить все полномочия в едином ведомстве.

Зарина Догузова во время расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ситуация, ставшая триггером изменений, касалась позиции Чернышенко по поводу того, что Минстрой должен осваивать бюджеты на строительство туристической инфраструктуры. На реплику Чернышенко "Нас всё устраивает" (что деньгами распоряжается Минстрой) Догузова заявила: "Это не так". Речь шла о 462 млрд рублей прямых инвестиций из бюджета в туротрасль до 2023 года.

Большая часть денег предусматривалась на строительство объектов туристической инфраструктуры. То есть вопрос касался не десяти миллиардов, как писали ранее, а более серьёзных вложений. Президент отметил, что "Минстрой просто строит, а Ростуризм определяет направление развития отрасли". Однако окончательное решение Путин оставил на усмотрение правительства.

— Это курс на оптимизацию госуправления сокращением федеральных ведомств. Потому что в условиях проведения СВО у нас появились затраты на военные нужды. Соответственно, оптимизация федеральных органов власти позволяет сократить затраты федерального бюджета. Триггер, конечно, — это спор, который состоялся при президенте относительно десяти миллиардов на строительство гостиниц, были разногласия между агентством и представителями аппарата Правительства РФ. Но это вторичная история. Полномочия переданы Минэку, появится, вероятно, департамент. Но, с моей точки зрения, это падение темпа отрасли, потому что Ростуризм показал себя эффективно в момент пандемии и закрытых границ для россиян. Хотелось бы, чтобы Минэк не потерял это качество. Хотелось бы отдыхать не менее комфортно, чем это было до сегодняшнего дня, — отметил политолог Марат Баширов.

Политолог Мария Сергеева считает, что судьба Ростуризма была предрешена после заседания Госсовета по туризму на ВЭФ, где Путин и Чернышенко не согласились с амбициями главы Ростуризма. "Догузова не захотела больше быть просто милой медийной девушкой и лицом туристической отрасли, а попыталась стать серьёзным федеральным руководителем с серьёзными же бюджетами и усилением полномочий до министерских. Тем самым зашла на поляну одновременно двух вице-премьеров: Марата Хуснуллина, который контролирует туристическую стройку, и Дмитрия Чернышенко, который контролирует корпорацию "Туризм.РФ", — пояснила она.

Эксперты полагают, что внутренний туризм мог бы стать настоящим патриотическим национальным проектом, новой идеологической линией, точкой роста современной экономики услуг. Возможно, всё это впереди.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин Почему упразднили Ростуризм? 0 Зарина Догузова не набрала необходимый политический вес Это связано с оптимизацией Из-за конфликта с вице-премьерами

Авторы Елена Стафеева