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22 ноября, 09:50

С начала сезона от гриппа вакцинировалось более 40% россиян

В России вакцинацию от гриппа прошло почти 60 миллионов человек, что составляет около 41% от численности населения страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

С начала ноября количество сделавших прививку выросло с 45 до 60 млн. Вакцинация проводится во всех субъектах страны.

"На текущий период в целом по стране привито более 59,9 млн человек, что составляет 40,9% от численности населения страны", — сказано в записи на сайте ведомства.

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации эпидпроцесса по коронавирусу

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации эпидпроцесса по коронавирусу

Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии, однако доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что выявленные штаммы ковида BQ.1 и "Цербер" распространяются и передаются ещё быстрее других вариантов. Специалисты предупреждают, что в России активизировался эпидемический процесс по ковиду, гриппу и прочим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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