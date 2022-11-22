С начала сезона от гриппа вакцинировалось более 40% россиян

В России вакцинацию от гриппа прошло почти 60 миллионов человек, что составляет около 41% от численности населения страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

С начала ноября количество сделавших прививку выросло с 45 до 60 млн. Вакцинация проводится во всех субъектах страны.

"На текущий период в целом по стране привито более 59,9 млн человек, что составляет 40,9% от численности населения страны", — сказано в записи на сайте ведомства.

Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии, однако доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться, добавили в Роспотребнадзоре.