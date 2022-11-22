28-летний депутат гордумы Екатеринбурга Жуков отправился добровольцем в зону СВО

Глава фонда "Город без наркотиков", депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков добровольно отправился в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Он вчера уехал днём на сборный пункт. Он не сразу отправится [на Украину], сейчас наверняка идут учения. Кто будет руководить фондом — вопрос решается, Тимофей не уволился, пока официально он остаётся руководителем", — рассказали в "Городе без наркотиков".

В пресс-службе местного парламента подтвердили, что Жуков действительно уехал добровольцем в зону СВО, при этом депутатский мандат он не сдал. Согласно данным на сайте городской думы, 28-летний политик проходил срочную службу в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде, там он был снайпером. В сентябре 2018 года был избран депутатом от Свердловского регионального отделения "Единой России".