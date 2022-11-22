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Регион
Опубликовано 22 ноября 2022, 09:46

28-летний депутат гордумы Екатеринбурга Жуков отправился добровольцем в зону СВО

Депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков. Обложка © Сайт "Единой России"

Депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков. Обложка © Сайт "Единой России"

Глава фонда "Город без наркотиков", депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков добровольно отправился в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Он вчера уехал днём на сборный пункт. Он не сразу отправится [на Украину], сейчас наверняка идут учения. Кто будет руководить фондом — вопрос решается, Тимофей не уволился, пока официально он остаётся руководителем", — рассказали в "Городе без наркотиков".

В пресс-службе местного парламента подтвердили, что Жуков действительно уехал добровольцем в зону СВО, при этом депутатский мандат он не сдал. Согласно данным на сайте городской думы, 28-летний политик проходил срочную службу в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде, там он был снайпером. В сентябре 2018 года был избран депутатом от Свердловского регионального отделения "Единой России".

Турчак встретился с депутатами-добровольцами, которые отправились в зону СВО
Турчак встретился с депутатами-добровольцами, которые отправились в зону СВО

А ранее Лайф сообщал, что 71-летняя пенсионерка из Хабаровска вслед за внуком отправилась добровольцем в зону СВО. Для этого Наталья Богдановна прошла курсы помощи пострадавшим.

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Наталья Демьянова
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