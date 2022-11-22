Холодильники оказались более пожароопасными, чем невыключенные утюги

Большая часть пожаров в домах происходит из-за неисправности проводки и электротехники. Об этом Лайфу рассказал кандидат физико-математических наук и член-корреспондент Российской академии естественных наук Максим Назаренко. Среди самых пожароопасных приборов он выделил обогреватели и конвекторы, неправильная эксплуатация которых может привести к трагедии.

"Совершенно необходимо следовать инструкции и использовать обогреватель так, чтобы он не был ничем накрыт или прижат. Горячий воздух должен свободно и равномерно циркулировать по помещению, не должно быть зон задержки и перегрева", — объяснил физик.

Пожар могут вызвать лампы накаливания и их галогенные версии. Они способны поджечь абажур люстры или торшера, а также деревянные, акриловые, бумажные или полиэтиленовые элементы. Нередко страдают и натяжные потолки с неправильно установленной проводкой. Также опасность, по словам Назаренко, представляют холодильники, стиральные машины и электроплиты, имеющие зачастую заводские дефекты. А вот современные утюги не так страшны, как принято считать.

"Утюги, которые многие боятся оставить включёнными, менее опасны, чем холодильники, которые включены в сеть на постоянной основе. Современные модели утюгов оснащены специальными датчиками: нагрев прекращается, когда температура достигает заданного и всё ещё безопасного значения", — объяснил физик, но добавил, что утюг вне зависимости от модели нельзя оставлять в горизонтальном положении.

Назаренко отметил, что пожары по вине электрики всегда происходят внезапно. Если вы слышите странные звуки, доносящиеся из розеток, чувствуете запах плавящейся проводки или кабель одного из приборов сильно нагрелся, то это верный признак грядущей трагедии. В таких случаях важно сразу обратиться к электрику.