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22 ноября, 09:47

Путин освободил Солтановского от должности постпреда при Совете Европы

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского. Отметим, что РФ вышла из организации в марте текущего года. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя РФ при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика", — говорится в тексте документа.

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Как сообщал Лайф, 15 марта вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Россия покинула СЕ по собственной инициативе. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что РФ покинула организацию с облегчением.

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Kremlin.ru

Варвара Романова

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