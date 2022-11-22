Путин освободил Солтановского от должности постпреда при Совете Европы
Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского. Отметим, что РФ вышла из организации в марте текущего года. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя РФ при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика", — говорится в тексте документа.
Как сообщал Лайф, 15 марта вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Россия покинула СЕ по собственной инициативе. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что РФ покинула организацию с облегчением.