Бойцы ВС России сорвали атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы России сорвали атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками, атаковать из района населённого пункта Стельмаховка", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, потери украинской стороны составили более 40 человек за сутки. Также было уничтожено по три бронеавтомобиля и пикапа.