Бойцы ВС России сорвали атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы России сорвали атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками, атаковать из района населённого пункта Стельмаховка", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, потери украинской стороны составили более 40 человек за сутки. Также было уничтожено по три бронеавтомобиля и пикапа.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке попасть на левый берег Днепра. Это произошло в районе населённого пункта Днепровское в Херсонской области, уточнил Игорь Конашенков.
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