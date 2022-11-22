Шарф Орбана с картой Венгрии в границах до 1920 года вызвал истерику в Киеве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался в центре дипломатического скандала после того, как пришёл на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в её составе.

Карта Венгрии в границах до 1920 года, включающая в себя территории Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины, часто используется в стране в качестве сувенирной продукции и во время официальных мероприятий. Все эти территории действительно принадлежали Королевству Венгрия до конца Первой мировой войны, но появление Орбана с этой символикой теперь вызвало бурную реакцию. Так, румынский депутат Европарламента Алин Митуца заявил в Twitter, что лидеры Евросоюза должны "наказать и изолировать" венгерского премьера. По мнению евродепутата, Орбан "мечтает изменить границы", что якобы ставит его в один ряд с президентом России Владимиром Путиным.

"Лидеры ЕС должны наложить на него санкции и изолировать в Европейском совете", — написал Митуца.

Инцидент с Орбаном вызвал истерику и в Киеве. МИД Украины вызывает венгерского посла из-за появления Орбана на футболе в шарфе с картой "Великой Венгрии", на которой в страну включена часть украинской территории.

"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашён венгерский посол, который будет поставлен в известность о неприемлемости поступка Виктора Орбана", — сообщил в Twitter спикер украинского МИД Олег Николенко.

Ранее Орбан заявил, что Европа всё сильнее втягивается в украинский конфликт. На саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде он напомнил, что сначала в ЕС решили поставлять Киеву нелетальное оружие, затем — летальное.