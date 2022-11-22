Москвичка попала в больницу после употребления купленных на Wildberries мухоморов

В Москве врачи спасли девушку, которая употребила купленные на маркетплейсе Wildberries сушёные мухоморы. Как сообщает SHOT, 31-летняя Ирина хотела добиться от них наркотического эффекта, однако переборщила с дозировкой и чуть не распрощалась с жизнью.





В чувства любительницу необычных ощущений привели сотрудники токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского, куда её экстренно госпитализировали.