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22 ноября, 10:15

Москвичка попала в больницу после употребления купленных на Wildberries мухоморов

В Москве любительницу мухоморов экстренно госпитализировали в НИИ им. Склифосовского

<p>В Москве любительницу мухоморов экстренно госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/46538" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Москве любительницу мухоморов экстренно госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Фото © SHOT

В Москве врачи спасли девушку, которая употребила купленные на маркетплейсе Wildberries сушёные мухоморы. Как сообщает SHOT, 31-летняя Ирина хотела добиться от них наркотического эффекта, однако переборщила с дозировкой и чуть не распрощалась с жизнью.

  • Отзывы на грибы, продающиеся на Wildberries. Скриншот © SHOT
    Отзывы на грибы, продающиеся на Wildberries. Скриншот © SHOT
  • Отзывы на грибы, продающиеся на Wildberries. Скриншот © SHOT
    Отзывы на грибы, продающиеся на Wildberries. Скриншот © SHOT

Отзывы на грибы, продающиеся на Wildberries. Скриншот © SHOT

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В чувства любительницу необычных ощущений привели сотрудники токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского, куда её экстренно госпитализировали.

В Подмосковье священнослужитель умер, отравившись мухоморами

В Подмосковье священнослужитель умер, отравившись мухоморами

Лайф писал о подобном случае в Красноярском крае, где подросток заказал на Wildberries сушёные мухоморы и чуть не умер после их употребления. Специалисты уверяют, что многие опасные вещества, содержащиеся в ядовитом грибе, не исчезают из него даже после термической обработки.

Матвей Шандрыголов

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