Москвичка попала в больницу после употребления купленных на Wildberries мухоморов
В Москве любительницу мухоморов экстренно госпитализировали в НИИ им. Склифосовского
В Москве любительницу мухоморов экстренно госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Фото © SHOT
В Москве врачи спасли девушку, которая употребила купленные на маркетплейсе Wildberries сушёные мухоморы. Как сообщает SHOT, 31-летняя Ирина хотела добиться от них наркотического эффекта, однако переборщила с дозировкой и чуть не распрощалась с жизнью.
В чувства любительницу необычных ощущений привели сотрудники токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского, куда её экстренно госпитализировали.
Лайф писал о подобном случае в Красноярском крае, где подросток заказал на Wildberries сушёные мухоморы и чуть не умер после их употребления. Специалисты уверяют, что многие опасные вещества, содержащиеся в ядовитом грибе, не исчезают из него даже после термической обработки.