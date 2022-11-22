Собчак заявила, что обязанности Суханова были распределены, но он не уволен
Собчак опровергла увольнение Суханова с поста коммерческого директора
Журналистка Ксения Собчак заявила, что обязанности коммерческого директора её компании Кирилла Суханова были временно распределены между членами его команды. Об этом она написала в телеграм-канале.
"Кирилл остаётся нашим важным сотрудником и вернётся на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность", — сообщила она.
По словам Собчак, находящийся в СИЗО человек не может подписывать юридические документы как гендиректор.
По данным источника РИА "Новости", Суханов был уволен 2 ноября. Кроме того, исходя из данных ЕГРЮЛ, Суханов снят с поста гендиректора фирмы "КС 2", занимающейся оказанием рекламных услуг. Должность заняла единственный акционер фирмы — Татьяна Фролова. Изменения произошли ещё 11 ноября.
Напомним, 26 октября в подмосковном доме Ксении Собчак прошли обыски, а днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов, экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Позже стало известно об аресте третьего журналиста из команды Собчак. Все они, по сообщениям СМИ, были сотрудниками телеграм-канала "Тушите свет", где и появился пост с упоминанием Чемезова, якобы ставший поводом для иска.
ТАСС / Максим Стулов / "Ведомости"