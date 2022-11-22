Собчак заявила, что обязанности Суханова были распределены, но он не уволен

Журналистка Ксения Собчак заявила, что обязанности коммерческого директора её компании Кирилла Суханова были временно распределены между членами его команды. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Кирилл остаётся нашим важным сотрудником и вернётся на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность", — сообщила она.

По словам Собчак, находящийся в СИЗО человек не может подписывать юридические документы как гендиректор.