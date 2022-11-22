Захарова рассказала, как в 90-е подрабатывала гидом и водила китайских туристов по Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась, что в 90-е годы подрабатывала гидом и водила китайских туристов по Москве. Об этом она рассказала во время общения со студентами-архитекторами из Донбасса. Дипломат напомнила, что тот период был тяжёлым в финансовом плане. Захарова также отметила, что гостей столицы поначалу было непросто удивить, однако ей удалось найти то, что впечатлило туристов.

"Их сложно удивить. Чтобы перевернулось их сознание, чтобы они застыли, достаточно сложно. Они все "ломались" на [истории] ХХС (храма Христа Спасителя. — Прим. Лайфа)", — рассказала официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, иностранцам сложно осознать, что это здание было построено на народные деньги, которые собирались несколько десятилетий. Китайцев шокировала информация о том, что самый большой православный храм однажды был взорван, а потом там был построен бассейн. Причём гостей удивляло, что он был круглогодичный и под открытым небом. Впечатляло их и то, что храм был восстановлен именно в 90-е годы, когда в РФ не было денег.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что зелёные колонны из оригинального сооружения были установлены в фойе высотки МГУ на Воробьёвых горах. При этом ректор Виктор Садовничий боялся, что патриарх Алексий Второй попросит их вернуть, однако этого не произошло, заключила Захарова.