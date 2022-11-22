Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал фейками сообщения об эвакуации жителей из города Армянска на севере полуострова. По его словам, эти слухи распространяют украинские спецслужбы, поэтому он призвал граждан ориентироваться только на официальные источники информации.

Глава Крыма Аксёнов опроверг слухи об эвакуации жителей Армянска. Видео © Телеграм-канал "Аксёнов Z 82"

"По поводу разгоняемых в соцсетях и телеграм-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова. Убедительно прошу всех ориентироваться только на проверенные источники информации", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

По его словам, "враг делает всё, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове". Аксёнов подчеркнул, что находится на посту 24/7 и делает всё, чтобы обеспечить безопасность Крыма и крымчан.