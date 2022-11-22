В ГД предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей с детьми до 7 лет

Депутат Госдумы Владимир Власов выступил с инициативой обеспечить родителей до семи лет бесплатным питанием и спальным местом в больнице, если ребёнок был госпитализирован. Обращение с таким предложением он направил на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, копия письма есть в распоряжении RT.

Парламентарий отметил, что в данный момент бесплатные условия в медицинских учреждениях предоставляются родителям детей до четырёх лет либо при наличии показаний. При этом, подчеркнул Власов, дети в возрасте с четырёх до семи лет не всегда способны ухаживать за собой, следить за состоянием и объективно рассказывать о самочувствии, особенно в условиях, когда необходима госпитализация. Кроме того, такие малыши могут испытывать сильный стресс, оставшись без взрослых в больнице, что нежелательно, тем более при болезни.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части обеспечения родителей бесплатным питанием и спальным местом во время нахождения в медицинском учреждении при госпитализации ребёнка в возрасте до семи лет включительно", — говорится в обращении.