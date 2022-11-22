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22 ноября, 10:32

Песков указал на "различные нюансы" Карибского кризиса и текущей ситуации

Песков призвал не сравнивать Путина с Хрущёвым

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал на "различные нюансы" Карибского кризиса и ситуации, которая сложилась в мире в нынешних условиях. Кроме того, он призвал не сравнивать президента РФ Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущёвым.

"Вряд ли уместны сравнения, Путин — это Путин, а Хрущёв — он был Хрущёвым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать", — сказал Песков во время беседы с журналистами.

Он подчеркнул, что "кризисы разные", однако отметил, что и тогда, и сейчас речь идёт о столкновении Москвы с коллективным Западом во главе с США.

"Это предметы схожие, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные", — заключил пресс-секретарь российского лидера.

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Getty Images / Anadolu Agency / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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