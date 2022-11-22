Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 10:34

ВС РФ ликвидировали 120 украинских военных на Донецком направлении

ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении более 120 украинских военных, заявил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделения Российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника", сообщил он.

Пуск ракет и резкий манёвр: Обнародовано видео ударов Су-25 по военным объектам ВСУ

Пуск ракет и резкий манёвр: Обнародовано видео ударов Су-25 по военным объектам ВСУ

Лайф писал, что в Минобороны РФ уличили Украину в планах устроить на Запорожской АЭС техногенную катастрофу. Например, 19 ноября ВСУ выпустили по станции 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров