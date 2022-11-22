В Кремле ответили Эрдогану на слова про обязательства России по Сирии
Песков: У России и Турции есть разногласия по выполнению Сочинского меморандума по Сирии
У России и Турции есть некоторые разногласия в подходах к выполнению Сочинского меморандума по Сирии, но дружеский характер отношений Москвы и Анкары позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти нюансы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вчерашние слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Есть определённые нюансы в подходах РФ и Турции к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму. Эти нюансы и иногда даже разногласия неоднократно обсуждались двумя президентами. И, слава богу, дружественный и партнёрский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия", — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Москва с пониманием и уважением относится к обеспокоенности Анкары по Сирии, но призывает все стороны воздержаться от дестабилизирующих шагов.
Напомним, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Россия якобы не выполняет условий соглашения по Сирии. Так он объяснил начало новой военной операции, включая воздушную атаку Анкары на сирийский город Кобани. По словам Эрдогана, Турция "не станет закрывать глаза на терроризм" и будет принимать меры для борьбы с курдскими формированиями.
LIFE / Сергей Дубровин