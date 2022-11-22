В Кремле ответили Эрдогану на слова про обязательства России по Сирии

У России и Турции есть некоторые разногласия в подходах к выполнению Сочинского меморандума по Сирии, но дружеский характер отношений Москвы и Анкары позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти нюансы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вчерашние слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Есть определённые нюансы в подходах РФ и Турции к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму. Эти нюансы и иногда даже разногласия неоднократно обсуждались двумя президентами. И, слава богу, дружественный и партнёрский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия", — отметил представитель Кремля.