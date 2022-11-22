Бизнесмен Малофеев: В рамках СВО мы отстаиваем русские ценности, а Запад — мерзости

Россия борется за своё историческое будущее, отстаивая общечеловеческие ценности в конфликте с Западом, и полем битвы, к сожалению, стала Украина. Таким мнением поделился учредитель телеканала "Царьград", замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

Бизнесмен Малофеев: мы отстаиваем русские ценности, а Запад — мерзости. Видео © YouTube / "Дайте сказать"

"Это война с Западом, безусловно, я бы назвал её священной войной, потому что мы отстаиваем совершенно разные ценности. Я бы даже сказал, что мы отстаиваем ценности, а они [Запад] — антиценности, мерзости. И Украина, к сожалению, это поле битвы", — сказал он в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

Бизнесмен отметил, что Запад "своими лабораториями, натовскими инструкторами и военными базами" на территории Незалежной начал угрожать российским ценностям, а также целостности нашей страны. В связи с этим РФ обязана обеспечить собственную безопасность. Резюмируя вышесказанное, Малофеев подчеркнул, что русский народ сейчас сражается за общие идеалы, а украинский — за западные деньги.

В шоу Малофеев также оценил риск начала третьей мировой войны, порассуждал на тему популярности смартфонов среди детей и прокомментировал русификацию Интернета. Полный выпуск смотрите здесь.