На Кубани демонтировали арт-объект, который в народе прозвали "анальной пробкой"
Жители Кубани добились демонтажа арт-объекта, похожего на секс-игрушку
Жители Кубани добились демонтажа в станице Северской арт-объекта, который напоминал секс-игрушку. Скульптура "Капля воды" за 2,3 миллиона рублей всколыхнула местных жителей, которые прозвали её анальной пробкой. Однако уже сегодня композицию убрали, Лайф публикует видео демонтажа.
Жители Кубани добились демонтажа арт-объекта, похожего на секс-игрушку. Видео © LIFE
Отметим, что дорогостоящий объект не простоял и суток. Высота "Капли" составляла 2,2 метра, а изготовлена она была из нержавеющей стали. Судя по кадрам, для её транспортировки понадобилось несколько мужчин и один прицеп.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи в лесу нашли огромные таинственные шары. Их восемь лет назад создал турист-скульптор по примеру таких же арт-объектов в Коста-Рике. Всё это время на них не обращали внимания, однако потом объекты решили уничтожить.
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