Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 14:01

На Кубани демонтировали арт-объект, который в народе прозвали "анальной пробкой"

Жители Кубани добились демонтажа арт-объекта, похожего на секс-игрушку

Жители Кубани добились демонтажа в станице Северской арт-объекта, который напоминал секс-игрушку. Скульптура "Капля воды" за 2,3 миллиона рублей всколыхнула местных жителей, которые прозвали её анальной пробкой. Однако уже сегодня композицию убрали, Лайф публикует видео демонтажа.

Жители Кубани добились демонтажа арт-объекта, похожего на секс-игрушку. Видео © LIFE

Отметим, что дорогостоящий объект не простоял и суток. Высота "Капли" составляла 2,2 метра, а изготовлена она была из нержавеющей стали. Судя по кадрам, для её транспортировки понадобилось несколько мужчин и один прицеп.

В Одессе вандалы набросили петлю на памятник Суворову

В Одессе вандалы набросили петлю на памятник Суворову

Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи в лесу нашли огромные таинственные шары. Их восемь лет назад создал турист-скульптор по примеру таких же арт-объектов в Коста-Рике. Всё это время на них не обращали внимания, однако потом объекты решили уничтожить.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров