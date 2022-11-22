На Кубани демонтировали арт-объект, который в народе прозвали "анальной пробкой"

Жители Кубани добились демонтажа в станице Северской арт-объекта, который напоминал секс-игрушку. Скульптура "Капля воды" за 2,3 миллиона рублей всколыхнула местных жителей, которые прозвали её анальной пробкой. Однако уже сегодня композицию убрали, Лайф публикует видео демонтажа.

Жители Кубани добились демонтажа арт-объекта, похожего на секс-игрушку. Видео © LIFE

Отметим, что дорогостоящий объект не простоял и суток. Высота "Капли" составляла 2,2 метра, а изготовлена она была из нержавеющей стали. Судя по кадрам, для её транспортировки понадобилось несколько мужчин и один прицеп.