В Белоруссии вместо "Вкусно – и точка" вновь открылись рестораны "Макдоналдс"

Лайф проверил, как проходит ребрендинг "Макдоналдса" в Белоруссии. Так, пока в ресторанах лишь начали снимать фирменные вывески и предупреждать сотрудников о смене американского бренда на "Вкусно – и точка". Однако о том, когда сеть ресторанов полностью заработает под российским брендом, Лайфу в компании не рассказали.

"Макдоналдсы" в Белоруссии начали процесс ребрендинга. Видео © LIFE

"По этому вопросу стоит связаться с "КСБ Виктори Рестораны" (белорусское предприятие, под чьё управление переходят рестораны "Макдоналдс". — Прим. Лайфа). У нас, к сожалению, информации нет", — заявили во "Вкусно – и точка".

Сотрудники пока ещё белорусского "Макдоналдса" рассказали, что компания могла либо закрыть все рестораны в стране и уволить персонал, либо перейти под российский бренд. Персонал поблагодарили за работу и заверили, что ценности компании и условия останутся прежними.