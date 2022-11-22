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22 ноября, 13:48

В Белоруссии вместо "Вкусно – и точка" вновь открылись рестораны "Макдоналдс"

"Макдоналдс" не ушёл из Белоруссии в назначенные сроки, рестораны продолжают работу

Лайф проверил, как проходит ребрендинг "Макдоналдса" в Белоруссии. Так, пока в ресторанах лишь начали снимать фирменные вывески и предупреждать сотрудников о смене американского бренда на "Вкусно – и точка". Однако о том, когда сеть ресторанов полностью заработает под российским брендом, Лайфу в компании не рассказали.

"Макдоналдсы" в Белоруссии начали процесс ребрендинга. Видео © LIFE

"По этому вопросу стоит связаться с "КСБ Виктори Рестораны" (белорусское предприятие, под чьё управление переходят рестораны "Макдоналдс". — Прим. Лайфа). У нас, к сожалению, информации нет", заявили во "Вкусно – и точка".

Сотрудники пока ещё белорусского "Макдоналдса" рассказали, что компания могла либо закрыть все рестораны в стране и уволить персонал, либо перейти под российский бренд. Персонал поблагодарили за работу и заверили, что ценности компании и условия останутся прежними.

Дальше всё как в России: кепки сотрудников отвезли в ателье, чтобы отпороть "арки", форма станет просто чёрной, в помещениях сделают ремонт, из меню на время исчезнет "Биг Мак", а "Цезарь Ролл" и вовсе пропадёт из ресторанов. При этом пока местные жители особых изменений в заведениях популярного фастфуда не замечают.

Доставка в ресторанах "Вкусно — и точка" заработает с 29 ноября, но не везде

Доставка в ресторанах "Вкусно — и точка" заработает с 29 ноября, но не везде

О планах выйти на белорусский рынок во "Вкусно – и точка" заявляли ещё 11 ноября. Тогда там заверили, что выкуп ресторанов поможет сохранить около 2000 рабочих мест. Позже стало известно, что под новым брендом заведения должны заработать 22 ноября.

Обложка ©

LIFE

Матвей Шандрыголов

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