Увольнение журналиста Associated Press (AP) за ложный материал о падении в Польше якобы российской ракеты говорит о том, что разумные силы в западных странах боятся военного столкновения с РФ. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил политолог и общественный деятель Эрнест Макаренко. Данный инцидент он назвал "удивительно необычным" для западных СМИ, которые привыкли распространять фейки.

"Они врали, создавали провокации против России, поддерживали политику нацистской Украины. И вдруг такое увольнение! Это говорит о том, что среди политической элиты Запада начали брать верх разумные люди, которые опасаются прямого военного конфликта с Россией", — отметил он.

Эксперт уверен, что изначально всё шло по плану провокаторов: ракета была выпущена с территории Украины именно по тем целям, которые обозначили в НАТО. Это была подготовленная манипуляция для крупного конфликта с РФ, считает Макаренко. Однако что-то пошло не так. По мнению политолога, то ли некоторые "трезвые политические силы" стали стремиться не допустить обострения обстановки, то ли Россия намекнула, что случившееся может плохо кончиться.

"Видимо, определённую роль в этом сыграла победа республиканцев на выборах в Конгресс. Запад сильно шумел по поводу российской подводной лодки, которая была у берегов США и могла там оставить наши уникальные подводные объекты в качестве угрозы Соединённым Штатам. Возможно, на Западе поняли, что дошли до той черты, за которой уже идёт уничтожение Европы и Англии", — добавил специалист, отметив, что журналист AP и стал одним из генераторов конфликта.

Макаренко заключил, что подобные здравые шаги могут стать тенденцией в западных странах. Он подчеркнул, что разум должен взять верх.