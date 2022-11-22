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22 ноября, 13:21

Москвичей предупредили о возможном повторении ледяного дождя

Синоптик Тишковец предупредил о возможном возвращении ледяных дождей в Москву

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал RT о причинах прошедшего сегодня в Москве ледяного дождя. По его словам, виной всему тёплый атмосферный фронт, образовавший "линзу тепла".

"[Из-за неё] переохлаждённые осадки, соприкасаясь с холодной поверхностью, при температуре -1°C замерзают, покрывают дороги, тротуары, ветки деревьев своеобразным ледяным панцирем", — объяснил эксперт.

По его словам, толщина ледяного покрова за день может увеличиться до 3–6 миллиметров. Тишковец добавил, что ещё раз это явление может "порадовать" москвичей уже в грядущую среду, то есть завтра.

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Лайф показывал кадры последствий выпавшего сегодня на столицу ледяного дождя. О непогоде сообщали также и жители Подмосковья.

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LIFE / Динар Шакиров

Матвей Шандрыголов
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