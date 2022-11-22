Москвичей предупредили о возможном повторении ледяного дождя

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал RT о причинах прошедшего сегодня в Москве ледяного дождя. По его словам, виной всему тёплый атмосферный фронт, образовавший "линзу тепла".

По его словам, толщина ледяного покрова за день может увеличиться до 3–6 миллиметров. Тишковец добавил, что ещё раз это явление может "порадовать" москвичей уже в грядущую среду, то есть завтра.