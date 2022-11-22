Москвичей предупредили о возможном повторении ледяного дождя
Синоптик Тишковец предупредил о возможном возвращении ледяных дождей в Москву
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал RT о причинах прошедшего сегодня в Москве ледяного дождя. По его словам, виной всему тёплый атмосферный фронт, образовавший "линзу тепла".
"[Из-за неё] переохлаждённые осадки, соприкасаясь с холодной поверхностью, при температуре -1°C замерзают, покрывают дороги, тротуары, ветки деревьев своеобразным ледяным панцирем", — объяснил эксперт.
По его словам, толщина ледяного покрова за день может увеличиться до 3–6 миллиметров. Тишковец добавил, что ещё раз это явление может "порадовать" москвичей уже в грядущую среду, то есть завтра.
Лайф показывал кадры последствий выпавшего сегодня на столицу ледяного дождя. О непогоде сообщали также и жители Подмосковья.
LIFE / Динар Шакиров