Путин и Диас-Канель открыли в Москве памятник Фиделю Кастро

Президент России Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве. Монумент установили на площади, названной в честь бывшего лидера Кубы, в районе Сокол.

Путин на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро. Видео © LIFE

"Мы собрались здесь, на площади, носящей имя Фиделя Кастро, чтобы открыть памятник этому выдающемуся государственному и политическому деятелю. Основателю современного кубинского государства. Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости. За свободу угнетённых народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство. Он по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного XX века. По-настоящему легендарной личностью", — сказал Путин.

Он также отметил, что для многих поколений россиян образ команданте всегда был овеян романтической славой, отвагой, победами. Российский лидер подчеркнул, что мощь, энергия и несгибаемая воля Фиделя Кастро притягивали и до сих пор притягивают к себе как магнит. Кроме того, Путин вспомнил последний разговор с бывшим главой Кубы в июле 2014 года. По словам главы РФ, тот говорил о вещах, "удивительно созвучных времени становления многополярного мироустройства".

Памятник Фиделю Кастро в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент Кубы в свою очередь поблагодарил Россию и скульпторов за инициативу создания памятника. Он подчеркнул, что личность Фиделя Кастро самым тесным образом связана с "той дружбой, которая более 60 лет закалялась между нашими народами и правительствами". По словам кубинского лидера, его предшественник на этой должности хорошо понимал сущность отношений братства, которые объединяют Гавану и Москву.

На церемонию Путин и Диас-Канель прибыли на разных машинах. Российский лидер встретил своего коллегу и подарил букет цветов его супруге. Затем началась церемония открытия памятника.

Скульптура высотой три метра изготовлена из бронзы, она была создана в российской столице. Монумент представляет собой композицию, где герой стоит на скале, в которую стилизованно вписана карта Кубы. Такой образ призван отразить героический путь человека, который отстаивал права и свободы людей в своей стране, отметили в Кремле.