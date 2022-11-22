Путин заявил о готовности России сотрудничать с теми, кто хочет с ней работать

Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами, этому может поспособствовать развитие Северного морского пути, заявил президент России Владимир Путин.

"Развитие этого важнейшего транспортного коридора позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективный логистический маршрут, том числе в Юго-Восточную Азию. Кстати говоря, мы открыты для сотрудничества с нашими партнёрами, с теми, кто хочет работать с Россией", — сказал глава государства в ходе церемонии поднятия российского флага на ледоколе "Урал" и спуска на воду ледокола "Якутия".

Президент уверен, что всё задуманное будет претворено в жизнь, несмотря на текущие сложности. Для этого власти будут наращивать возможности атомного ледокольного флота. Кроме того, Путин призвал делать это за счёт российских разработок и производственных мощностей, а также с применением отечественного оборудования и комплектующих.

"Так, на самом деле, оно и происходит", — подытожил Путин.