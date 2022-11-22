Учёные выяснили, какие орехи способны снижать аппетит и калорийность некоторых блюд

Учёные из Университета Южной Австралии провели исследование, результаты которого показали способность миндаля снижать аппетит и калорийность употребляемых после него блюд. Своими изысканиями они поделились в статье, опубликованной в European Journal of Nutrition.

В работе приняли участие 140 добровольцев, одной половине из которых утром натощак дали миндаль, а второй — богатую углеводами закуску. Через полчаса, час и два часа у испытуемых замерили уровень гормонов, после чего им дали поесть. Выяснилось, что у тех, кто ел миндаль, уровень С-пептида был на 47% ниже, а глюкагона и полипептида поджелудочной железы — на 39% и 44% выше соответственно. Роль глюкагона заключается в отправке сигналов сытости мозгу, а полипептид замедляет пищеварение и снижает аппетит.

При этом у первой половины подопытных также на 70 ккал снизилась калорийность следующего съеденного блюда. Считается, что в долгосрочной перспективе регулярное употребление миндаля поможет лучше контролировать аппетит и воздерживаться от потребления высококалорийной пищи. Учёные полагают, что такие результаты могут быть объяснены насыщенностью этого ореха белком, клетчаткой и ненасыщенными жирными кислотами.