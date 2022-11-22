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Опубликовано 22 ноября 2022, 10:51

ВС РФ уничтожили три группы украинских диверсантов в районе Павловки

ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённого пункта Павловка, а также нанесли огневое поражение противнику в районе Водяного. Об этом в ходе очередного брифинга рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населённого пункта Водяное. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населённого пункта Павловка", сообщил он.

В результате российскими военными было ликвидировано и ранено более 50 боевиков, а также уничтожено три БМП и две боевые машины.

ВС РФ ликвидировали 120 украинских военных на Донецком направлении
ВС РФ ликвидировали 120 украинских военных на Донецком направлении

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ сорвали контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении. За сутки противник потерял на этом участке фронта 40 человек.

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Getty Images / SOPA Images / Iain Burns

Матвей Шандрыголов
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