ВС РФ уничтожили три группы украинских диверсантов в районе Павловки

ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённого пункта Павловка, а также нанесли огневое поражение противнику в районе Водяного. Об этом в ходе очередного брифинга рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населённого пункта Водяное. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населённого пункта Павловка", — сообщил он.

В результате российскими военными было ликвидировано и ранено более 50 боевиков, а также уничтожено три БМП и две боевые машины.