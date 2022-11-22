Песков: Путин получает данные о реальном положении дел в ходе СВО из первых рук

Президент России Владимир Путин из первых рук получает информацию о реальном положении дел в рамках специальной военной операции. Российский лидер проводит различные встречи, однако не все из них публичные. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент часто проводит такие встречи, они не все публичные. В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о предстоящей встрече Путина с матерями военных, а также об общении с семьями мобилизованных.