МО РФ: Украинские войска за сутки выпустили восемь снарядов по промзоне Запорожской АЭС
Вооружённые силы Украины за минувшие сутки выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено восемь крупнокалиберных снарядов", — сказал он, уточнив, что стрельба велась из подконтрольного Киеву села Марганец в Днепропетровской области.
Конашенков отметил, что ответным огнём российских военнослужащих огневые средства противника были тут же подавлены. Радиационная обстановка на ЗАЭС остаётся в норме, добавил он.
Ранее Лайф рассказывал, что объекты ЗАЭС получили повреждения в результате очередного украинского обстрела. В минувшее воскресенье, 20 ноября, ВСУ выпустили по станции двенадцать ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
ТАСС / Сергей Мальгавко