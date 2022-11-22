ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 ноября 2022, 10:41

МО РФ: Украинские войска за сутки выпустили восемь снарядов по промзоне Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено восемь крупнокалиберных снарядов", — сказал он, уточнив, что стрельба велась из подконтрольного Киеву села Марганец в Днепропетровской области.

Конашенков отметил, что ответным огнём российских военнослужащих огневые средства противника были тут же подавлены. Радиационная обстановка на ЗАЭС остаётся в норме, добавил он.

Эксперты МАГАТЭ осмотрели обстрелянную ЗАЭС и обнародовали выводы
Эксперты МАГАТЭ осмотрели обстрелянную ЗАЭС и обнародовали выводы

Ранее Лайф рассказывал, что объекты ЗАЭС получили повреждения в результате очередного украинского обстрела. В минувшее воскресенье, 20 ноября, ВСУ выпустили по станции двенадцать ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar