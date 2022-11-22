МО РФ: Украинские войска за сутки выпустили восемь снарядов по промзоне Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено восемь крупнокалиберных снарядов", — сказал он, уточнив, что стрельба велась из подконтрольного Киеву села Марганец в Днепропетровской области.

Конашенков отметил, что ответным огнём российских военнослужащих огневые средства противника были тут же подавлены. Радиационная обстановка на ЗАЭС остаётся в норме, добавил он.