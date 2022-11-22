Неудачная попытка атаковать в ЛНР завершилась для ВСУ потерей 50 человек

Попытка ВСУ атаковать в Луганской Народной Республике была сорвана упреждающим огнём ВС России, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе населённого пункта Новосёловского", — сказал он в ходе брифинга.

Дальнейшими активными действиями войск подразделение ВСУ было остановлено и рассеяно, добавил Конашенков. Противник потерял более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а также один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.