Неудачная попытка атаковать в ЛНР завершилась для ВСУ потерей 50 человек
ВСУ потеряли более 50 человек и были рассеяны после сорванной попытки атаковать в ЛНР
Попытка ВСУ атаковать в Луганской Народной Республике была сорвана упреждающим огнём ВС России, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе населённого пункта Новосёловского", — сказал он в ходе брифинга.
Дальнейшими активными действиями войск подразделение ВСУ было остановлено и рассеяно, добавил Конашенков. Противник потерял более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а также один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ ликвидировали 120 украинских военных на Донецком направлении. Также уничтожено два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника.
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