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Опубликовано 22 ноября 2022, 10:46

Неудачная попытка атаковать в ЛНР завершилась для ВСУ потерей 50 человек

ВСУ потеряли более 50 человек и были рассеяны после сорванной попытки атаковать в ЛНР

Попытка ВСУ атаковать в Луганской Народной Республике была сорвана упреждающим огнём ВС России, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе населённого пункта Новосёловского", — сказал он в ходе брифинга.

Дальнейшими активными действиями войск подразделение ВСУ было остановлено и рассеяно, добавил Конашенков. Противник потерял более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а также один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Бойцы ВС России сорвали атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы ВС России сорвали атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ ликвидировали 120 украинских военных на Донецком направлении. Также уничтожено два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника.

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