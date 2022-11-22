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22 ноября, 14:21

Фармаколог объяснила, что нужно успеть сделать до приезда скорой при отравлении лекарствами

Фармаколог Сологова перечислила лекарства, передозировка которых смертельно опасна

Лекарственное отравление — это очень серьёзное и опасное для жизни состояние, поэтому при малейших подозрениях на передозировку любого препарата нужно немедленно вызывать скорую помощь. Об этом в беседе с kp.ru предупредила доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук, фармаколог Сусанна Сологова.

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"До приезда медиков нужно следить, чтобы пострадавший не задохнулся рвотными массами. Для этого положите человека на живот, чтобы голова свешивалась с кровати, и поддерживайте её руками. Встретив скорую, опишите обстоятельства происшествия, название и количество принятого лекарства, а также передайте врачам остатки препарата", — объяснила она.

По словам фармаколога, в последнее время всё больше пациентов жалуются на забывчивость, и часто — вследствие перенесённого ковида. Случайный приём "лишних" таблеток — одно из опасных проявлений таких проблем с памятью. Дополнительный риск сопряжён с тем, что число лекарств в домашней аптечке за последние годы увеличилось. Пропорционально растёт и количество лекарственных отравлений, говорит Сологова.

Кстати, наиболее опасна, по словам эксперта, передозировка снотворными и седативными препаратами, антидепрессантами, некоторыми обезболивающими и жаропонижающими средствами, а также лекарствами для сердечников.

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Ранее врач-гастроэнтеролог предупредила, что при употреблении несезонных овощей и фруктов есть риск отравления нитратами и нитритами, которыми их обрабатывают. Чаще всего отравление нитратами и нитритами при употреблении растительной пищи встречается именно в зимне-весенний период.

Обложка ©

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Марина Калегина
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