Фармаколог объяснила, что нужно успеть сделать до приезда скорой при отравлении лекарствами

Лекарственное отравление — это очень серьёзное и опасное для жизни состояние, поэтому при малейших подозрениях на передозировку любого препарата нужно немедленно вызывать скорую помощь. Об этом в беседе с kp.ru предупредила доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук, фармаколог Сусанна Сологова.

"До приезда медиков нужно следить, чтобы пострадавший не задохнулся рвотными массами. Для этого положите человека на живот, чтобы голова свешивалась с кровати, и поддерживайте её руками. Встретив скорую, опишите обстоятельства происшествия, название и количество принятого лекарства, а также передайте врачам остатки препарата", — объяснила она.

По словам фармаколога, в последнее время всё больше пациентов жалуются на забывчивость, и часто — вследствие перенесённого ковида. Случайный приём "лишних" таблеток — одно из опасных проявлений таких проблем с памятью. Дополнительный риск сопряжён с тем, что число лекарств в домашней аптечке за последние годы увеличилось. Пропорционально растёт и количество лекарственных отравлений, говорит Сологова.

Кстати, наиболее опасна, по словам эксперта, передозировка снотворными и седативными препаратами, антидепрессантами, некоторыми обезболивающими и жаропонижающими средствами, а также лекарствами для сердечников.