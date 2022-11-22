Стало известно, когда в России откроются обновлённые магазины Zara

При этом все торговые точки будут работать уже под новым брендом, название которого пока держится в секрете. К слову, в конце октября стало известно, что Zara якобы возвращается в Россию под названием "Новая мода". При этом также была информация о том, что новые владельцы российской Zara всерьёз думают о том, чтобы переименовать её в Z. Сеть Bershka по этой аналогии будет называться Br.