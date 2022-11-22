Стало известно, когда в России откроются обновлённые магазины Zara
Магазины Zara заработают в России под новым названием уже в начале 2023 года
Магазины Zara испанского холдинга Inditex возобновят деятельность в России уже в начале 2023 года. Об этом сообщает "Москва 24", ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
При этом все торговые точки будут работать уже под новым брендом, название которого пока держится в секрете. К слову, в конце октября стало известно, что Zara якобы возвращается в Россию под названием "Новая мода". При этом также была информация о том, что новые владельцы российской Zara всерьёз думают о том, чтобы переименовать её в Z. Сеть Bershka по этой аналогии будет называться Br.
Напомним, о прекращении работы брендов Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius) в России стало известно в начале марта этого года. Недавно испанская компания сообщила о продаже российского бизнеса группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов.
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