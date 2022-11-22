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Опубликовано 22 ноября 2022, 11:51
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Участникам СВО пенсионный стаж будет засчитываться в двойном размере

Участникам специальной военной операции (СВО) на Украине будет засчитываться двойной пенсионный стаж. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, воинских формирований и органов.

"Стаж для назначения страховой пенсии станет засчитываться в двойном размере. Такой же расчёт будет применяться при назначении досрочной пенсии, например для тех, кто до мобилизации работал на Крайнем Севере или на вредных производствах", — отметил он.

Глава кабмина также подписал соответствующее постановление. Как уточнили в правительстве, решение распространяется на граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также на контрактников и добровольцев.

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Ранее Лайф писал, что мобилизованные россияне могут пожаловаться на задержки выплат через "Госуслуги". Минцифры направит заявление в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение недели.

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Getty Images / Arkady Budnitsky

Никита Осипов
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