Участникам СВО пенсионный стаж будет засчитываться в двойном размере

Участникам специальной военной операции (СВО) на Украине будет засчитываться двойной пенсионный стаж. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, воинских формирований и органов.

"Стаж для назначения страховой пенсии станет засчитываться в двойном размере. Такой же расчёт будет применяться при назначении досрочной пенсии, например для тех, кто до мобилизации работал на Крайнем Севере или на вредных производствах", — отметил он.

Глава кабмина также подписал соответствующее постановление. Как уточнили в правительстве, решение распространяется на граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также на контрактников и добровольцев.