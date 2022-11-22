Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 11:51

Участникам СВО пенсионный стаж будет засчитываться в двойном размере

Участникам специальной военной операции (СВО) на Украине будет засчитываться двойной пенсионный стаж. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, воинских формирований и органов.

"Стаж для назначения страховой пенсии станет засчитываться в двойном размере. Такой же расчёт будет применяться при назначении досрочной пенсии, например для тех, кто до мобилизации работал на Крайнем Севере или на вредных производствах", — отметил он.

Глава кабмина также подписал соответствующие постановление. Как уточнили в правительстве, решение распространяется на граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также на контрактников и добровольцев.

Мобилизованным пообещали вознаграждение за уничтожение и захват техники ВСУ

Мобилизованным пообещали вознаграждение за уничтожение и захват техники ВСУ

Ранее Лайф писал, что мобилизованные россияне могут пожаловаться на задержки выплат через "Госуслуги". Минцифры направит заявление в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение недели.

Обложка ©

Getty Images / Arkady Budnitsky

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров