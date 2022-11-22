Политолог объяснил, зачем Илон Маск разбанил аккаунт Трампа в Twitter

Основатель компаний SpaceX и Tesla, а теперь ещё и владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в соцсети, чтобы остановить отток пользователей, поднимая их интерес к площадке. Об этом рассказал политолог, эксперт по Америке Малек Дудаков.

"Очевидно, что Илону Маску нужно привлечь интерес пользователей к Twitter, остановить отток, который сейчас наблюдается в некоторой части либеральных аккаунтов. Поэтому он, конечно, разблокирует тех, кто подвергался цензуре, чтобы поддержать интерес к своему новому бизнесу", — заявил специалист в беседе с радио "Комсомольская правда".

Политолог отметил, что разблокировку аккаунта Трампа нельзя назвать провокацией, вероятнее всего, если бы Маск этого не сделал, то был бы скандал. Сейчас, по словам Дудакова, такие вопросы имеют первостепенное значение для новоиспечённого владельца Twitter. Так, со временем предприниматель будет разблокировать знаменитостей, которые подпали под цензуру несколько лет назад. Отметим, что спустя чуть больше суток после восстановления аккаунта экс-лидера Штатов на него подписалось свыше 87 миллионов человек — до бана у Трампа было порядка 500 тысяч фолловеров.