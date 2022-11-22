РБК: Россия продала рекордное количество золота в Китай

В октябре текущего года импорт российского золота в Китай в натуральном выражении достиг рекордных показателей. Так, в КНР поступило более двух тонн стоимостью 124,6 миллиона долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

Согласно ежемесячной статистике ведомства, эта поставка золота из РФ стала крупнейшей с 2016 года. Однако основными поставщиками драгоценного металла КНР остаются Швейцария, Канада, ЮАР и иные страны.

"За январь – октябрь 2022 года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 тонны, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объём поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до 330 миллионов долларов", — уточнили в материале.

Глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба отметил, что в КНР из РФ традиционно продают золотосодержащий концентрат, который нерентабелен для переработки в нашей стране.