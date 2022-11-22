В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 7 декабря
Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил в ряде районов региона действие высокого (жёлтого) уровня террористической опасности. Об этом он написал в телеграм-канале.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий (жёлтый) уровень террористической опасности", — отметил Аксёнов.
Решение, в частности, затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы. Кроме того, жёлтый уровень террористической опасности будет действовать на объектах региональных Минтранса, Минздрава, Минпромторга, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства топлива и энергетики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.
При этом Аксёнов подчеркнул, что ситуация в Крыму полностью контролируется, безопасность региона, его жителей и гостей в полном объёме обеспечивают силовые структуры и правоохранительные органы.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Крыма опроверг слухи об эвакуации жителей Армянска. По его словам, эти недостоверные сообщения распространяют украинские спецслужбы, поэтому он призвал граждан ориентироваться только на официальные источники информации.
ТАСС / Алексей Павлишак