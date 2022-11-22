В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 7 декабря

Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил в ряде районов региона действие высокого (жёлтого) уровня террористической опасности. Об этом он написал в телеграм-канале.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий (жёлтый) уровень террористической опасности", — отметил Аксёнов.

Решение, в частности, затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы. Кроме того, жёлтый уровень террористической опасности будет действовать на объектах региональных Минтранса, Минздрава, Минпромторга, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства топлива и энергетики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

При этом Аксёнов подчеркнул, что ситуация в Крыму полностью контролируется, безопасность региона, его жителей и гостей в полном объёме обеспечивают силовые структуры и правоохранительные органы.